- Razboiul din Ucraina continua. Au fost din nou bombardamente, in timpul nopții. Cele mai puternice explozii s-au auzit in regiunea Harkov, iar la Kiev au rasunat alarmele antiaeriene. Tot in cursul nopții, aproximativ 5.000 de oameni evacuați din Sumi au ajuns la Poltava, oraș care pana acum nu a fost…

- Seful delegatiei ucrainene la discutiile cu Rusia, David Arahamia, si-a exprimat speranta ca un coridor umanitar in orasul Harkov (estul Ucrainei) ar putea fi deschis duminica, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Bombardamentele ruse au distrus complet Iakovlivka, o asezare cu 600 de locuitori din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, potrivit procuraturii generale din oras, citata de Suspline Tv, informeaza joi EFE. Potrivit companiei publice de radiodifuziune din Ucraina, Biroul Procurorului din regiunea Harkov…

- Astazi, rebelii pro-Moscova au amenințat ca vor lansa lovituri direcționate asupra orașului daca forțele ucrainene nu se predau. Se ințelege ca Mariupol este incercuit de trupe inamice.Primarul Vadym Boichenko a spus, intr-o adresa video, ca orașul „nu poate lua nici macar raniții de pe strazi, din…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si 112 au fost ranite in bombardamente asupra orasului Harkiv din estul Ucrainei in ultimele 24 de ore, a declarat miercuri guvernatorul regional Oleg Synegubov. Autoritatile au spus ca atacurile cu rachete rusesti au lovit centrul celui de-al doilea oras ca marime…

- Armata rusa planuia sa cucereasca orasele cheie ale Ucrainei – Kiev, Harkov si Herson – intr-o „operatiune speciala” de doua zile, dar blitzkrieg-ul lui Vladimir Putin a esuat lamentabil, pentru ca in cinci zile armata ucraineana a respins toate atacurile inamice asupra acestor orase, relateaza agentia…

- Razboi in Ucraina, ziua a treia. Asaltul rușilor continua asupra Kievului. Fiecare minut de rezistența este o victorie Ziua a treia a invaziei Ucrainei. Rusia continua atacurile, pe mai multe fronturi. Kievul a fost atacat inca de vineri dimineața și ofensiva a continuat și in noaptea de vineri spre…