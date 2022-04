Șoferul care a intrat in aceasta dimineața cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei este Bogdan Draghici, președintele Alianței T.A.T.A. El a fost condamnat ieri la 15 ani de inchisoare, fiind acuzat ca și-a violat fiica. Pe 4 aprilie, Bogdan Draghici scria pe Facebook ca și el este ucrainean, fiind ultimul mesaj postat. „Și eu sunt ucrainean! Ar fi minunat sa ne consideram toți ucraineni, pana cand se va sfarși definitiv razboiul oribil, care pune in pericol de moarte intreaga omenire! Pare atat de departe primavara lui 2019, cand mi-am serbat ziua de naștere la Kiev, intr-o metropola stralucitoare,…