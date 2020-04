Ultimul mesaj al românului care nu credea că există SARS CoV2! ”Dacă scap …” De pe patul unui spital din Paris, de la terapie intensiva, Giurea se plangea ca nu are aer, ca nu mai poate respira. ”Salut, vor sa ma bage in coma. Nu ma descurc cu aerul, ne mai auzim. Va las. Pa, pa”, le-a scris Giurea, rudelor sale din Gorj, in data de 6 aprilie. Semn ca era foarte slabit de pneumonia care i-a afectat plamanii, Giurea și-a inregistrat audio mesajele, iar apoi le-a transmis familiei. La scurt timp, barbatul a revenit cu un mesaj foarte dur, in care injura și spune ca medicii nu iși fac datoria. ”Te baga la aparate, apoi nu te mai baga in seama. Daca scapi, scapi, daca nu…… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

