- PNL a castigat alegerile pentru postul de presedinte al Consiliului Judetean Timis si 16 mandate de consilier judetean la alegerile locale de duminica, urmat de Alianta USR PLUS, cu 10 mandate, potrivit rezultatelor finale transmise, joi, de Biroului Electoral Judetean. Candidatul PNL…

- Dupa ce duminica seara a aflat ca a pierdut alegerile, Nicolae Robu și-a anunțat colegii de partid ca va renunța la președinția filialei. Astazi l-a anunțat și pe premierul Orban. "Domnule presedinte PNL, avand in vedere pierderea de catre mine a alegerilor locale pentru functia de Primar…

- Nicolae Robu, primarul in funcție al Timișoarei, l-a inștiințat pe liderul PNL, Ludovic Orban, ca iși da demisia din fruntea organizației județene de partid, dupa ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat, informeaza News.ro, citand surse liberale. ”Domnule presedinte PNL, avand in vedere pierderea…

- Câștigatorul președinției Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, anunța ca liderul PNL Timiș a decis sa se retraga de la președinția filialei, transmite Radio Timișoara.Alin Nica a declarat, la Radio Timisoara, ca în urma rezultatelor înregistrate de liberali în Timisoara,…

- Numaratoarea parțiala a voturilor arata ca noul președinte al Consiliului Județean Timiș este Alin Nica – PNL care a obținut 39% din voturile timișenilor. Pe locul al doilea este Cristian Mos – USR-Plus cu 21% din voturi, iar pe pozitia a treia e Calin Dobra – PSD cu 18 procente. Pentru Consiliul Județean,…

- Candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, conduce cu 54,88% din voturile electoratului timisorean, urmat de Nicolae Robu (PNL) cu 34,10%, potrivit numaratorii paralele partiale anuntate de USR PLUS. Cei doi sunt urmati de candidata PSD-PPU, Voichita Lazureanu…

- Din primele informatii, liberalul Alin Nica si-a asigurat fotoliul de conducere al administratiei judetene, cu un procent semnificativ. Actualul presedinte al Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a iesit pe locul 3, fiind depasit de Cristian Mos, reprezentantul USR PLUS. La Consiliul Local Timisoara,…

- Calin Dobra, candidatul PSD pentru un nou mandat la sefia Consiliului Judetean Timis, a vorbit, , la Adevarul Live, despre lupta cu PNL si Alianta USR-PLUS in Banat. Care sunt realizarile primului mandat? Ce obiective are pentru urmatorii patru ani? Cati primari a racolat PNL in Timis? Ce spun sondajele?