Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea filmului are loc in Puerto Rico, in timpul unui uragan de categoria a 5-a. Gibson joaca rolul Ray care impreuna cu fiica sa (Kate Bosworth) refuza sa evacueze apartamentul in timpul periculoasei furtuni. Ray și fiica sa incearca sa opreasca o banda de talhari care dau spargere in cladire, iar…

- Cristian Tudor Popescu critica dur conspirațiile aparute in timpul pandemiei, in special de luatul temperaturii in magazine care a creat mare valva. Jurnalistul spune ca tipul acesta de oameni nu se deosebesc de salbaticii din padurea tropicala. se informeaza din surse de incredere și ii pun și pe ceilalți…

- BUCUREȘTI, 19 mai - Sputnik, Dragoș Dumitriu. Președintele Trump a facut din nou senzație cu o declarație uluitoare – „Oamenii de știința de la NIH (National Institutes of Health) au inceput sa dezvolte primul potențial vaccin pe 11 ianuarie – gandiți-va la asta – la numai cateva ore de la afișarea…

- Libertatea a prezentat in ultimele saptamani situația disperata a 45 de egipteni și tunisieni, țepuiți și abandonați intr-o vila din Sibiu de un afacerist iordanian. De ieri, oamenii au apelat la una dintre cele mai riscante forme de aparare a propriilor drepturi. „Suntem in greva foamei de astazi,…

- CHIȘINAU, 5 mai - Sputnik. Epidemia de coronavirus ne-a afectat pe toți, iar consecințele ar putea lasa amprente in viața fiecaruia. Specialiștii internaționali și cei de la Magenta Consulting au facut unele preziceri in ceea ce privește urmarile pandemiei de COVID-19 și cum ar putea sa ne influențeze…

- BUCUREȘTI, 19 apr- Sputnik. Unul dintre cei mai cunoscuți contestatari ai isteriei pandemiei, medicul ieșean Razvan Constantinescu, a transmis un mesaj – avertisment, pe care nu greșim daca il numim ”fuminant”. Doctorul intituleaza mesajul sau ”ANUL ATACULUI FINAL” – și, in scurtul sau text, face…

- BUCUREȘTI, 16 apr - Sputnik. Una dintre cele mai puternice voci al presei anilor 90, Ilie Neacșu, are un punct de vedere extrem de dur in legatura cu scandalul muncitorilor agricoli romani, duși in timpul Pandemiei la munca, fara protecție, cu viața pusa in pericol. ”Ca niște sclavi”, spune Ilie…

- "Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și libertaților fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in acțiunea de combatere a raspandirii virusului Covid – 19 solicita Președintelui Romaniei sa declare starea de urgența, iar Parlamentului…