- Bilantul seismului violent care a lovit Turcia si Siria la 6 februarie a crescut luni dimineata la 35.225 de morti, conform celor mai recente rapoarte oficiale, transmite AFP, citata de Agerpres. Cutremurul cu magnitudinea 7,8 a ucis 31.643 de persoane in sudul Turciei, a declarat luni Autoritatea pentru…

- La o saptamana de la cutremurul din Turcia, in urma caruia au murit zeci de mii de oameni, ies la iveala relatari despre miracole. Cazul turcoaicei Necla Camuz, care a reușit sa-și țina fiul de doar 10 zile in viața sub daramaturi pana cand salvatorii au ajuns la ei, la 90 de ore de la cutremur, este…

- Cutremurele devastatoare din Turcia si Siria s-au soldat cu cel putin 34.000 de morti si bilantul creste pe zi ce trece, insa in fiecare zi apar si cazuri impresionante de oameni care au supravietuit sub daramaturi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un bebelus de doar doua luni si o fetita de zece ani, scosi in viata de sub daramaturi in Turcia. Miracolele de aici dau speranța oamenilor care sunt puși fața-n fața cu tragedia cutremurului ce s-a produs luni, 6 februarie. Evenimentele reprezinta, pentru locuitorii din regiune, un simbol al rezistenței…

- Au trecut patru zile de la cutremurele devastatoare din Turcia, iar operațiunile de cautare continua. Deși experții spun ca dupa 72 de ore de la seism, șansele de a fi gasiți supraviețuitori scad considerabil, salvatorii asista zilnic la miracole precum recuperarea in viața a

- Dupa mai bine de 24 de ore de la cutremurul din Turcia care a rapus mii de vieți, o familie formata din doi adulți și doi copii, a fost salvata de sub ruinele cladirii in care locuiau. Imagini emoționante cu cei care au fost scoși de sub daramaturi.

- Christian Atsu era la etajul noua al sediului echipei de fotbal in momentul in care a inceput cutremurul. Inițial, se credea ca fotbalistul nu va scapa cu viața. Alți colegi de breasla au fost prinși și ei sub daramaturi. Care este starea lor.

- Cutremurul din sudul Turciei a curmat mii de vieți. Chiar și pe cea a unei tinere mame, care a mai trait cat sa-și aduca pe lume copilul din pantece. Bebeșulul ei s-a nascut printre daramaturi și traiesc. Din pacate, mama sa s-a stins din viața dupa ce a adus pe lume o noua viața. S-a […] The post Cutremurul…