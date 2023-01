Ultimul loc de odihna al fostului Papa Benedict a fost pregatit chiar in criptele unde a fost inmormantat și Papa Ioan Paul al II-lea. Fostul Papa Benedict va fi inmormantat conform dorințelor sale in același loc in criptele de sub Bazilica Sf. Petru, unde Papa Ioan Paul al II-lea a fost inmormantat inițial in 2005, inainte ca trupul sau sa fie mutat intr-o capela din Bazilica in 2011. Locul de odihna al fostului Papa Benedict este gata, foarte aproape de unde a fost inmormantat și Papa Ioan Paul al II-lea Acești muncitori pregatesc ultimul loc de odihna al fostului Papa Benedict. Benedict va…