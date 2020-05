Stiri pe aceeasi tema

- Nevoia de distanțare sociala pentru a evita infectarea cu Covid-19 va schimba designul spațiilor deschise de birouri și va aduce modificari în orice loc de munca. Din Franța pâna în Australia se discuta despre cum va arata munca dupa ce vor fi ridicate restricțiile și câteva…

- China a admis sambata ca boala COVID -19 a dezvaluit ''lacune'' in sistemul de sanatate si de prevenire a bolilor infectioase in tara, observatii care survin pe fondul criticilor presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Tara asiatica a fost prima afectata de epidemie…

- Facebook a intensificat eforturile pentru a opri promovarea teoriilor conspirației care leaga boala COVID-19 de tehnologia 5G , dupa ce cercetarile au evidențiat un „cocktail toxic” al grupurilor de extrema dreapta care incita la atacul infrastructurii de telecomunicații, au declarat reprezentanții…

- Peste un milion de cazuri de coronavirus au fost inregistrate la nivel mondial, potrivit celor mai recente date ale Universitații Johns Hopkins, potrivit BBC . Aproape 53.000 de oameni au murit și peste 210.000 s-au recuperat, conform cifrelor universitații americane. SUA au cele mai multe cazuri, iar…

- Vești bune de la cercetatorii din China. Majoritatea persoanelor care sunt diagnosticate cu noul coronavirus au simptome ușoare, dupa care se recupereaza. Totodata, specialiștii au aflat ca simptomele prezentate de copii au fost mai slabe, comparativ cu cele ale adulților, iar barbații sunt mai predispuși…

- India suspenda vizele, cu exceptia celor diplomatice, oficiale si de munca, pana pe 15 aprilie, iar masura - luata pentru a incerca stoparea raspandirii Covid-19 - va intra in vigoare din 13 martie, potrivit BBC.Masura este completata de o perioada de minim 14 zile de carantina pentru toti…

- China a raportat o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa 4 zile consecutive in care bilanțul s-a aflat in scadere. Cauza ar fi cetațenii infectați in strainatate cu virusul COVID-19, potrivit Reuters, scrie Mediafax.China continentala a confirmat marți 24 de…

- Clipul piesei a fost publicat pe YouTube. In imagini, manelistul apare alaturi de trei dansatoare care poarta masti medicale. “S-a dat zvon in orice tara c-am putere colosala. Vin cu duba, vin cu tona ca sunt virusul corona. De orice eu sunt capabil, pentru voi inegalabil. Va dau teama si…