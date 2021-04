Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Ploieșteanu, in varsta de 71 de ani, a murit dupa ce a fost internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca. A fost infectat cu noul virus la inceputul acestei luni. Cantarețul a fost internat in 16 martie, atunci cand familia a vazut ca starea lui de sanatate se inrautațește. Artistul…

- Constantin David „Flencea”, campion cu Dinamo la inceputul anilor '60, a incetat din viața vineri, la varsta de 79 de ani. Fosta extrema a „cainilor” se infectase cu COVID-19 și a murit la spital.

- Potrivit informațiilor oferite pentru Sputnik Moldova de catre Direcția de Poliție a Capitalei, pe parcursul anului trecut, in municipiul Chișinau au fost inregistrate 82 de cazuri de furt de automobil, dintre care 76 au fost descoperite. De asemenea, oamenii legii au investigat alte 18 cazuri de…

- Nicholas J.R. White, un apreciat fotograf britanic care colaboreaza cu The New York Times, TIME si Financial Times, a fost de zece ori in Romania in ultimii trei ani, iar fotoreportajele sale au aparut in prestigioase publicatii.

- Medicii romani trag un semnal de alarma cu privire la modul in care persoanele cu COVID-19 aleg sa se trateze singuri, acasa, de aceasta boala. Specialiștii in sanatate spun ca oamenii care se infecteaza cu noul coronavirus nu trebuie, sub nicio forma, sa ia medicamente dupa ureche, existand riscul…

- Deși e tot timpul cu zambetul pe buze, Nelu Ploieșteanu traiește o adevarata drama. In anul 2018 singurul sau fiu a decedat din cauza unei boli grave, iar de atunci viața sa s-a schimbat radical. Invitat la Star Matinal, cantarețul de muzica de petrecere a declarat ca el in minuni și considera ca fiul…

- Critic și istoric de arta, realizatoare de emisiuni de televiziune, atașata emisiunilor de specialitate la radio, curatoare a nenumarate expoziții de arta romaneasca și internaționala. Ruxandra Garofeanu a...

- Deținuta condamnata la moarte in SUA, Lisa Montgomery, a fost executata, marți, dupa 16 ani de la crima comisa, relateaza BBC. Ea este singura femeie executata de guvernul federal american in ultimii 70 de ani.