- ȚSKA Moscova și CSM București se infrunta in manșa retur a sferturilor de finala din Liga Campionilor. In tur, echipa din Romania a caștigat la 5 goluri, 32-27. Meciul va incepe la ora 17:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, Telekom Sport și Look…

- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a reușit calificarea în Final Four-ul European Cup, dupa ce a trecut și în returul sferturilor de Dunarea Braila, scor 27-25. În tur, Minaur Baia Mare a învins Braila cu un categoric 31-24, într-un meci pe care baimarencele…

- Handbalista Gabriela Perianu a declarat ca, in dubla dintre CSM Bucuresti si TSKA Moscova, calificarea la turneul final al Ligii Campionilor se va juca pana in ultima secunda. ''Partida de sambata va fi doar prima repriza a acestui duel! Urmeaza cea de-a doua repriza, la Moscova. Ambele trebuie…

- CSM București spera sa mearga din nou in Final Four-ul Ligii Campionilor, dupa o pauza de trei ani. In 2018 a ajuns ultima data la Budapesta CSM București trebuie sa treaca de ȚSKA Moscova in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru a ajunge in Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta…

- CSM București forțeaza calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor, iar pentru un loc in careul de ași de la Budapesta se va duela cu ȚSKA Moscova. Primul meci al ”dublei” de foc pentru ”tigroaice” are loc sambata, de la ora 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala, fara spectatori. Returul este programat…

- Dupa 14 zile de stat in izolare, jucatoarele de la CSM București, dar și antrenorul Adi Vasile, infectați cu virusul SARS COV-2, au revenit la antrenamente. Pregatesc dubla din Liga Campionilor cu SCM Rm. Valcea Cinci jucatoare, dar și antrenorul Adi Vasile, depistați pozitiv cu COVID-19 pe 14 februarie,…

- Naționala feminina de handbal intra pe ultima suta de metri a pregatirilor pentru turneul preolimpic din luna martie. Fara antrenorul Adi Vasile, infectat cu virusul Covid-19, Cristina Neagu și celelalte componente ale lotului vor efectua saptamana viitoare un stagiu de pregatire de patru zile, la București,…

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adi Vasile, a declarat despre confruntarea din Liga Campionilor, cu Vipers, de sambata, ca va fi foarte intensa si isi doreste o gestionare mai buna a apararii, potrivit news.ro. ”Inainte de fiecare meci meseria mea este ca adversarul sa…