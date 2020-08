Stiri pe aceeasi tema

- Ultima platforma de gheața ramasa intacta in Arhipelagul Arctic Canadian s-a prabușit, pierzand peste 40% din suprafața sa in doar doua zile la sfarșitul lunii iulie, au declarat joi cercetatorii. Platforma de gheața Milne se afla la marginea insulei Ellesmere, pe teritoriul nordic canadian. „Temperaturile…

- Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL) reincepe sambata, in Canada, la Toronto si Edmonton, cu un play-off extins la 24 de echipe, scrie AFP. La jumatatea acestei luni, Comitetul director al NHL si reprezentantii jucatorilor au semnat un acord pentru reluarea, la 1…

- Sorin Mihailovici, un roman stabilit in Canada, a plecat in Argentina pentru a filma o emisiune de calatorii, dar din cauza pandemiei, a ramas blocat in Buenos Aires timp de patru luni. Dupa ridicarea restrictiilor, Sorin a incercat sa revina in Romania, dar intoarcerea a fost plina de peripetii,…

- Un autobuz cu turiști care faceau turul ghetarilor s-a rasturnat sambata in Muntii Stancosi din provincia canadiana Alberta. Trei oameni au murit și mai mulți au fost raniți, au anuntat duminica mass-media canadiene, preluate de AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Este una dintre cele mai apreciate vedete de peste Ocean, cucerind multa lume cu muzica ei. Shania Twain va împlini 55 de ani pe 28 august, iar recent și-a uimit fanii din întreaga lume cu o imagine rara, de colecție. Artista a postat pe Instagram o fotografie de acum mulți ani,…

- UPS (NYSE:UPS) a actualizat platforma ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation) cu funcția Dynamic Optimization, care recalculeaza rutele de livrare individuala pe tot parcursul zilei, in funcție de condițiile de trafic, de obligațiile de preluare și de modificari ale livrarii comenzilor.…

- Inceputul sezonului de topire din Groenlanda – definit drept momentul in care acest fenomen cuprinde cel putin 5% din calota glaciara – a inceput mai devreme cu doua saptamani, anul acesta. Acesta a fost inregistrat la data de 13 mai, potrivit Institutului Meteorologic Danez (Danmarks Meteorologiske…

- Cel putin 97 de persoane au murit vine dupa prabusirea unui Airbus A320 asupra unui cartier rezidential din Karachi, marele oras din sudul Pakistanului, potrivit unui nou bilant publicat sambata de autoritatile, care au raportat de asemenea și doi supraviețuitori, relateaza AFP . Avionul companiei Pakistan…