Ultimul eveniment al stagiunii Chamber Jazz la Universitatea Transilvania va avea loc sâmbătă Sambata, 18 iunie 2022, de la ora 19.00, la Centrul Multicultural, va avea loc ultimul eveniment al stagiunii Chamber Jazz la Universitatea Transilvania 2021-2022. Lucian Ban – Ways of Disappearing este concertul de lansare a albumului de improvizație solo cu același nume și face parte din turneul național organizat de Jazz Updates in orașele Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistrița, Brașov și București. Lansat de Sunnyside Records in luna mai, albumul pianistului newyorkez Lucian Ban reprezinta o contribuție remarcabila la canonul solo-ului de pian in jazz și un profund opus de maturitate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, albumul pianistului newyorkez de origine romana Lucian Ban, Ways of Disappearing, va fi prezentat publicului din Romania intr-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistrița,…

- ”Licitatia pentru achizitionarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata! Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anuntul de participare asteptat de ani de zile. Este inca un pas spre modernizarea conditiilor de calatorie cu trenul…

- Aplicația 24pay este disponibila și in orașul Roman și ajunge astfel sa fie prezenta in 15 orașe din toata țara. Aplicația este deja disponibila in București, Cluj-Napoca, Iași, Arad, Brașov, Ramnicu-Valcea, Sibiu, Timișoara, Targu-Jiu, Piatra-Neamț, Reșița, Sacele, Ploiești și Baia Mare. Lansata in…