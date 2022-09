Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu ramasitele pamantesti ale Reginei Elisabeta a II-a este transferat duminica de la Castelul Balmoral, din Scotia, unde a murit joi, la varsta de 96 de ani, in capitala Scotiei, Edinburgh.

- Sicriul cu ramasitele pamantesti ale Reginei Elisabeta a II-a va fi transferat de la Castelul Balmoral, din Scotia, unde a murit joi, la varsta de 96 de ani, in capitala Scotiei, Edinburgh, si apoi la Londra, unde suverana va fi inmormantata, la 19 septembrie, transmit duminica

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Reginei Elisabeta a ll-a va fi transferat duminica de la Castelul Balmoral, unde suverana a murit, la Edinburgh, inainte de a fi transportat cu avionul la Londra pentru funeraliile de stat. In drum spre Edinburgh, procesiunea va trece prin Aberdeen duminica dimineata,…

- Mii de oameni s-au adunat in fata Palatului Buckingham din Londra pentru a aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi, la varsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scotia, transmite dpa.

- Numele de familie al Reginei Elisabeta a II-a. Regina Elisabeta a II-a a incetat din viața, in ziua de joi, 8 septembrie, la Castelul Balmoral din Scoția. Suverana avea 96 de ani și a murit inconjurata de familia apropiata și cei patru copii ai sai. Deși foarte mulți oameni cunosc istoria Casei Windsor,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 9 septembrie, „un mesaj de condoleanțe Majestații Sale Regele Charles al III-lea”, dupa „trecerea in eternitate” a Reginei Angliei, produsa joi, 8 septembrie.„In numele poporului roman și al meu personal, doresc sa transmit Majestații Voastre,…

- Mii de oamenii s-au adunat in fața Palatului Buckingham, și cu puțin inainte ca decesul Reginei Elisabeta a II-a sa fie anunțat desupra palatului a aparut un curcubeu. Regina Elisabeta a II-a, cel mai faimos monarh din lume, a murit joi, la varsta de 96 de ani, in Castelul Balmoral din Scotia, alaturi…

- Sute de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra și la castelul Balmoral, in Scoția, unde așteapta vești despre starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a, scrie BBC . Suverana a fost pusa sub supraveghere medicala, joi, iar copiii și nepoții sai au fost convocați la Balmoral, unde…