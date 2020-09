Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu-l recunoaste pe Aleksandr Lukasenko ca presedinte al Belarusului si se pregateste sa impuna importante sanctiuni responsabililor regimului din aceasta tara, a anuntat, marti, seful diplomatiei europene, citat de France Presse.

- „Consideram ca alegerile din 9 august sunt frauduloase si nu-l recunoastem pe Lukasenko drept presedinte legitim al Belarusului", a declarat spaniolul Josep Borrell in timpul unei dezbateri in Parlamentul European in sesiune plenara la Bruxelles. „Suntem in curs de adoptare a sanctiunilor vizand un…

- Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene se vor reuni vineri, intr-o sesiune extraordinara, pentru a discuta despre criza din Belarus si despre activitatile Turciei in estul Marii Mediterane, anunta Josep Borrell, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, potrivit…

- Uniunea Europeana nu trebuie sa tolereze "provocarile" Administratiei Recep Erdogan, afirma ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, condamnând transformarea în moschee a fostei Catedrale ortodoxe "Sfânta Sofia" si cerând oprirea negocierilor…

- Uniunea Europeana a cerut, joi, Rusiei sa investigheze presupuse nereguli denuntate in referendumul pe tema modificarii Constitutiei, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit Mediafax."Avem cunostinta ca exista reclamatii privind nereguli", a declarat joi Peter Stano, purtatorul…