- Decizia Judecatoriei Chisinau, cu sediul Centru, de a nu valida mandatul lui Andrei Nastase este surprinzatoare si de neinteles. Este reactia fostului candidat independent la functia de primar al Capitalei, Silvia Radu.

- Un bebelus cu varsta de aproximativ un an a fost ranit, vineri, intr-un parc din Sectorul 2 al Capitalei. Parinții sai susțin ca acesta ar fi fost electrocutat in timp ce era intr-un dispozitiv de joaca, potrivit Agerpres. Micuțul a fost transportat la spital, fara semne vizibile, pentru a fi examinat…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta luni ca va fi deschis un nou centru pentru pasapoarte in Bucuresti, in Sectorul 3, ca masura pentru buna gestionare a eliberarilor de pasapoarte din perioada de vara, in contextul noii legi privind prelungirea termenelor pasapoartelor electronice, act normativ…

- Un baiat de 9 ani din Capitala si-a ucis bunica cu un cutit de bucatarie, in sectorul 1, apoi a sunat la 112. Femeia injunghiata a murit. O vecina a familiei a declarat ca baiatul vorbea foarte urat atat cu alti copii, cat si cu adultii. Parintii ar fi fost avertizati privind comportamentul sau, dar…

- Potrivit proiectului de hotarare, denumirea de Piata Leul Ierusalimului va fi atribuita zonei din intersectia strazii Clucerul Udricani cu strada Olteni din Sectorul 3 al Capitalei, acolo unde va fi amplasat si leu primit drept donatie de catre municipalitate de la Fundatia Ronald S. Lauder Romania.…

- Catalina- Marinela Gherasim, o tanara in varsta de 27 de ani din Iași, care pana la 12 ani a crescut intr-un centru de plasament, iși cauta parinții și frații. Ea a postat un mesaj pe pagina de Facebook "Copiii niciodata uitați ai Romaniei", in care spune ca pe tatal ei il chema Gherasim Marian, iar…

- O mașina a luat foc in aceasta dimineața in curtea unui bloc de pe strada Zadnipru, din sectorul Ciocana al Capitalei. Incendiul a fost insotit de o bubuitura puternica pe care a auzit-o paznicul unui liceu din apropiere.