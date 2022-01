Ultimul „cadou” din 2021, de 8.000.000 de euro, de la Palatul Victoria pentru baronul Flutur de la Suceava

Stiri pe aceeasi tema

- In Craiova, in cartierul Romanești se vor construi doua creșe. Costul lucrarilor va fi suportat din bani guvernamentali prin CNI. Creșele vor fi de tip mare, unde iși pot desfașura activitatea 11 grupe, adica110 copii. Valoarea investiției se ridica la 22.478.830,10 de lei cu TVA pentru fiecare creșa.…

- Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a anuntat miercuri ca Manastirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava va fi restaurata cu finantare de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naționala de Investiții, conform basilica.ro „Obiectivul de patrimoniu, aflat…

- Astfel, „ansamblul va fi restaurat si valorificat din punct de vedere cultural si economic, pentru cresterea gradului de acces al publicului larg si al persoanelor cu diferite dizabilitati, pentru asigurarea unor conditii optime pentru administrarea si punerea in valoare a cladirilor de patrimoniu aflate…

- Unul dintre cei mai aprigi susținatori din ultima vremea ai lui Florin Cițu este controversatul baron PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, și ieri eforturile de susținere au fost recompensate de premierul interimar. Prin Hotararea de Guvern nr. 1.199/10.11.2021, premierul Florin Cițu a aprobat indicatorii…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui bazin de inot in municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, obiectivul, in valoare totala de 47.833.000 lei, va fi…

- In ședința Consiliului Local, de vineri, 5 noiembrie, s-a adoptat hotararea prin care Primaria municipiului Piatra-Neamț urmeaza sa depuna o cerere de finanțare și un deviz estimativ la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației pentru a obține finanțare prin Programul Național de…

- In prezent, edificiul vechi de 300 de ani se afla intr-o stare degradata, care necesita reabilitarea totala. Banii vor veni de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naționala de Investiții.