- Marți, 14 iunie 2022, la ora 19.30, in sala Teatrului German de Stat Timișoara va avea loc spectacolul de dans contemporan „The Last Raid of HumanKind” (Ultimul atac al umanitații) susținut de Contemporary Creative Dreamers.

- Dupa 137-0 la Suceava, prim-divizionara de rugby SCM Timișoara s-a impus, tot in zona, și la Gura Humorului, 86-6. In ciuda diferenței de scor, de aceasta data ambele echipe au participat la crearea unui spectacol rugbistic bun. In prezența unui public numeros și avid de rugby, Gura Humorului fiind…

- In acest sfarșit de saptamana, in 28 și 29 mai, de la ora 8:30, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a celui mai mare eveniment caritabil de alergare si pedalare din vestul țarii, care va consta in șapte curse de alergare și pedalare, trei cronometrate și patri necronometrate. Scopul evenimentului Timotion…

- Biblioteca Universitații Politehnica și Casa Artelor vor gazdui intre 20 mai și 5 iunie un proiect inedit, conceput de artistul Dan Perjovschi, pe care l-a intitulat „Virus Diary/Jurnal de virus”. Organizatorii evenimentului spun ca ideea jurnalului a aparut in martie 2020, ca o forma de adaptare la…

- Timișoara, 29 aprilie 2022: Ultimul weekend din luna aprilie aduce, in Iulius Town, arta sub mai multe forme ale sale și momente de spectacol, menite sa te scoata din ritmul cotidian. Un battle de hip-hop pentru categoria kids, dar și pentru cea a profesioniștilor va avea loc in zona Family Plaza, iar…

- SCM Timisoara, stabilita deja pe locul 6 in prima parte a sezonului, nu a avut probleme in ultima runda dinaintea startului play-off-ului. „Leii” au razbunat sincopa din tur, de la Miercurea Ciuc, si au castigat categoric acasa cu CSM VSKC, scor 107-75! Alb-violetii vor trebui sa astepte derularea jocurile…

- Doua piese de mare succes din dramaturgia romaneasca vor putea fi vazute, curand, și de publicul timișorean, pe scena operei romane. Primul spectacol este „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, pus in scena de Gelu Colceag, care va avea doua reprezentații in data de 4 aprilie, de la orele 17:00 și 20:00.…