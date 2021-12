Ultimul Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, a fost predat noului proprietar

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul Airbus A380 construit, cel mai mare avion de linie construit vreodata, a facut pe cer o traiectorie in firma de inima, inainte de a fi livrat catre Emirates, compania aeriana din Dubai. Fabricantul din Toulouse, Franța, a decis sa opreasca producția acestui avion. La 14 de la lansarea primului…

- Emiratele Arabe Unite au anunțat etapele urmatoare pentru dezvoltarea unei rețele feroviare care sa cuprinda aproape tot teritoriul țarii și sa ajunga la 1.200 km. Planurile sunt ca în 2030 sa se ajunga la peste 35 de milioane de calatorii facute anual, s-a construit deja o linie pentru trenurile…

- Premierul Nicolae Ciuca, fost ministru al Apararii, a declarat vineri, la ceremonia de preluare a conducerii ministerului de catre Vasile Dincu, ca se desparte de institutia care a fost a doua familie pentru el. Ciuca a vorbit despre eforturile facute in ceea ce priveste invatamantul militar, dotarea…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a susținut azi o conferința de presa in care a dezvaluit cine ajuta cu bani clubul, dupa ce Razvan Zavaleanu, administratorul special al „cainilor”, a spus ca a avut o prima runda de discuții cu mai mulți oameni de afaceri din Dubai. Sepsi – Dinamo se joaca duminica,…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf vor divorța, iar impresara a anunțat ca nu mai exista nicio cale de impacare intre cei doi. Vedeta a anunțat in direct ca vrea sa se indeparteze cat mai mult de Romania și sa traiasca o viața liniștita in afara țarii, cel mai probabil in Dubai, acolo unde are…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj anunța astazi reluarea zborurilor regulate spre Dubai (Emiratele Arabe Unite), operate de compania aeriana Wizz Air. Reluarea zborurilor Cluj – Dubai raspunde necesitaților de conectivitate ale pasagerilor pe toate segmentele de trafic - business, etnic…

- Salman Khan a recunoscut ca a inșelat. Iubitul Iulie Vantur și-a asumat faptul ca a fost prins pe picior greșit de fosta iubita, chiar inainte de nunta. Invitațiile erau tiparite, insa nu a mai avut loc niciun eveniment. Viața amoroasa a lui Salman Khan a fost mereu un subiect senzațional. Dupa ce s-a…

- O cursa pe zapada a fost organizata in Dubai, vineri, 17 septembrie, cand afara erau aproape 40 de grade. Evenimentul a avut loc in centrul comercial „Mall of the Emirates” care a construit o stațiune de schi in mijlocul deșertului, in 2005. Iata o inițiativa care ar trebui sa ii faca pe aparatorii…