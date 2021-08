Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul avion francez care a parasit duminica Kabulul a aterizat in Franța, pe aeroportul militar de la Velizy-Villacoublay, avand la bord militari și personalul ambasadei din Afganistan. Franța și Regatul Unit, a anunțat Emmanuel Macron intr-un interviu aparut duminica in «Journal du Dimanche», vor…

- Rezistenta impotriva talibanilor in Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, „nu va inceta”, a anunțat unul dintre liderii acesteia, Ahmad Massoud. Insa nu nu a exclus posibilitatea unei discuții cu noua guvernare a Afganistanului, scrie Agerpres, care citeaza France Presse. „Nu se pune problema de a inceta…

- Talibanii s-au ciocnit cu protestatari rezidenti in orasul Jalalabad, miercuri, dupa ce acestia din urma au dat jos steagul militantilor arborat in piata centrala si l-au inlocuit cu drapelul afgan, relateaza CNN. #BREAKING: Taliban fires at Afghan locals in Jalalabad city of Afghanistan after the crowd…

- Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața în timpul unor proteste violente în orașul Jalalabad, acolo unde mii de oameni au ieșit pe strazi pentru a susține steagul național al Afganistanului și pentru a se opune instalarii în spații publice a stindardului gruparii talibane, informeaza…

- Mai multe fotografii distribuite pe Twitter arata haosul lasat în urma în interiorul Aeroportului Internațional Hamid Karzai din Kabul de persoanele disperate sa paraseasca țara pentru a nu cadea în mâinile talibanilor.Imaginile au fost distribuite de jurnalista de razboi…

- Mai multe videoclipuri cu soldați talibani care se distreaza intr-un parc de distracții au fost facute publice pe Twitter. In imagini, ei apar in timp ce se dau in mașinuțe, unii avand arme in maini, in timp ce alții se dau in caluți sau sar intr-o trambulina. Intr-o inregistrare video, unii soldați…

- Aeroportul international Hamid Karzai din capitala Afganistanului, Kabul, a revenit marti la calm, cu reluarea zborurilor si controlul pasagerilor, dupa ce terminalul a fost luni scena unor evenimente dramatice cu mii de oameni care încercau sa fuga din tara si care s-au încheiat cu cel…

- Senatul american a aprobat marti cel mai mare plan de infrastructura al tarii din ultimul deceniu, in valoare de 1.200 de miliarde de dolari. Dupa luni de negocieri intre democrati si republicani, proiectul de lege a primit 69 de voturi pentru si 30 de voturi impotriva in camera superioara, intr-o victorie…