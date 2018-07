Stiri pe aceeasi tema

- Șase foști membri ai sectei Aum Adevarul Suprem, responsabila pentru atacul cu gaz sarin in metroul din Tokyo, in 1995, au fost executați joi dimineața, potrivit presei japoneze, citate de AFP. Toți cei 13 foști membri ai sectei Aum condamnati la moarte in urma cu cațiva ani au fost executati, inclusiv…

- Sapte membri ai cultului apocaliptic Aum Shinrikyo, printre care si liderul Shoko Asahara, care au organizat un atac chimic cu sarin la metroul din Tokyo in 1995, au fost executati, scrie BBC. Atacul chimic organizat de Shinrikyo, a dus la moartea a 13 persoane si ranirea grava a altor 50. Alte 1.000…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentata de rectorul interimar Mihai Dimian și de prorectorul Ștefan Purici la Tirgul European pentru Invațamintul Superior din Japonia. Conform unui comunicat al USV, cei doi au avut intilniri cu reprezentanții unor importante universitați nipone…