Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea in anii 2018 și 2019 deficite bugetare peste limita de 3% din Produsul Intern Brut acceptata in Uniunea Europeana, iar scumpirile suportate de populație la produse și servicii vor continua, a avertizat joi Comisia Europeana in Prognoza de primavara. Romania va avea in continuare un avans…

- Avand in vedere faptul ca jumatate dintre țarile din UE sunt membre NATO, care, de fapt, inseamna America, constituirea unei forțe de reacție rapida militara a UE, fara legatura cu NATO, este iluzorie. Cum sa acționezi tu, forța militara a UE, impotriva intereselor NATO, cand tu ești membru al acesteia?Este…

- Europarlamentarul PSD, Razvan Popa, susține intr-un comunicat ca varianta de Buget prezentat azi de Comisia Europeana risca sa imparta Uniunea Europeana pe criterii de dezvoltare. El susține ca reducerea sumelor pentru coeziune și agricultura va dezavantaja țari ca Romania care au o mare nevoie de…

- Potrivit agroinfo, agricultorii din toata Uniunea Europeana, inclusiv Romania, sunt in plina campanie de depunere a cererilor prin care solicita subventii pentru anul 2018. Ce modificare face Comisia Europeana! Comisia Europeana a anuntat, pe 30 aprilie 2018, ca va permite amanarea termenului limita…

- Firmele din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, ar urma sa fie obligate sa respecte o serie de reguli pentru protecția angajaților proprii sau a altor persoane care denunța anumite nereguli din interiorul societaților respective, potrivit unei propuneri de directiva inițiate luni de Comisia Europeana.

- Peste 10.000 de municipalitati s-au inscris deja in portalul wifi4eu.eu prin care vor beneficia de programul UE de implementare a rețelelor de Wi-Fi gratuit, arata reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Uniunea Europeana va aloca 120 milioane euro pentru acest proiect, iar primariile vor putea…

- Bulgaria si România au înregistrat în 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana. La polul opus se afla Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de Eurostat

- Comisia Europeana a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar pe 1…