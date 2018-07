A treia faza a operațiunii de salvare a celor patru baieți ramași in peștera thailandeza alaturi de antrenorul lor a inceput marți dimineața, informeaza Reuters. Patru dintre baieții blocați in peștera din Thailanda au fost salvați Primii baieți captivi in peștera din Thailanda au fost salvați de echipele de intervenție