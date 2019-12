Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Teofan L-a rugat pe Dumnezeu in prima zi de Craciun sa daruiasca oamenilor „o farama din aceasta sensibilitate dumnezeiasca pentru durerea celui de langa noi, pentru suferința lui” potrivit basiluca.roMitropolitul Moldovei si Bucovinei a explicat in timpul predicii rostite la…

- Subinspector de politie Madalina Cojocariu, va fi inmormantata maine, incepand cu orele 12.00, la cimitirul Palazu Mare.Amintim ca, Subinspector de politie Madalina Cojocariu a incetat din viata, la doar 33 de ani, in urma unei crunte batalii cu o boala nemilioasa."Dupa o lunga suferinta, in aceasta…

- Fara a cauta cauzele care stau in spatele tentativei de suicid a acestei femei, consider ca alegerea ei ferma de a renunța la viața este un semnal de alarma cu privire la faptul ca in jurul nostru traiesc oameni care se afla intr-o etapa a vieții lor marcata de suferințe interioare cumplite. Conform…

- Motto: "Cunoasterea este puntea care ne conecteaza cu toti cei care au trait vreodata inaintea noastra. De la civilizatie la civilizatie si de la viata la viata, contribuim cu povestile individuale care devin istoria noastra colectiva.Indiferent cat de bine pastram informatiile despre trecut, cuvintele…

- Fuego este unul dintre cei mai mari artisti din Romania, iar viata sa profesionala a fost mereu in atentia publicului. Ceea ce nu prea stiu oamenii sunt, insa, detalii din viata sa personala, pe care artistul a incercat sa o tina cat de mult ascunsa.

- Numele Ioanei Filimon a tinut primele pagini ale ziarelor, dupa episodul teribil cu iubitul turc. Ioana Filimon a inceput o poveste de dragoste cu cetateanul turc, insa nici prin minte nu i-a trecut ca totul se va sfarsi intr-un fel de-a dreptul socant.

- Prezentatoarea horoscopului de la matinalul de la Pro TV a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut de-a lungul vieții intr-un interviu pe care l-a acordat pentru life.ro. Neti Sandu a explicat, pentru life.ro, cum a invațat sa faca fața suferinței și sa-șiu accepte soarta dupa desparțirea…

- Tragedia din Ialomita a lasat in urma multa suferinta pentru familiile celor zece persoane care si-au pierdut viata. Majoritatea victimelor aveau copii, iar acum au ramas fara sprijinul lor in viata. Fiul uneia dintre victime a ramas fara mama lui, dar cu ceva timp in urma, a mai pierdut o persoana…