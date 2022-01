Ultimii 7 ani, cei mai fierbinți înregistrați în lume Cei șapte ani din 2015 pana in 2021 au fost cei mai calduroși din istorie, cu concentrații record de gaze cu efect de sera inregistrate anul trecut, a anunțat Copernicus, serviciul european de observare a Pamantului. 2021 a fost al cincilea cel mai cald an inregistrat vreodata, in care temperatura medie anuala a depasit cu […] The post Ultimii 7 ani, cei mai fierbinți inregistrați in lume first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

