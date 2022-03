Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 24 martie 2022, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Buiucani, Calea Ieșilor, adiacent parcul „La Izvor”, iar autobuzul va fi in sectorul Centru, str.…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 11 martie 2022, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Ciocana, bd. Mircea cel Ba[tran 32, adiacent Centrul Comercial „Kaufland”, iar autobuzul va fi…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 4 februarie, in intervalul orelor 12:00-18:00, cele doua puncte de vaccinare mobile iși vor continua activitatea. Acestea se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Ciocana, bd. Mircea cel Batran 32 / Centrul Comercial „Kaufland”,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 2 februarie 2022, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Buiucani, Calea Ieșilor, adiacent Parcul „La Izvor”, iar autobuzul va fi in sectorul Centru,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 27 ianuarie 2022, in intervalul orelor 12:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica, bd. Decebal, adiacent Centrul Comercial „VARNA”, iar autobuzul va fi in sectorul Centru,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 12 ianuarie, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica, șoseaua Muncești 350, adiacent PT-2, iar autobuzul va staționa in sectorul Centru, str.…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 9 ianuarie 2022, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul centru, Piata Marii Adunari Nationale, adiacent strada A. Puskin, iar autobuzul va fi in sectorul…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 24 decembrie 2021, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica,str. Cuza Voda, adiacent Centrul Comercial „Green Hills”, iar autobuzul va fi in sectorul…