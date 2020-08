Ultimele zile de vară se anunță cu temperaturi tropicale Sambata, vremea se incalzește accentuat. Soarele rasare la ora 06:44. Pe ultima suta de metri din luna august, disconfortul termic se accentueaza, iar soarele va fi tot mai dogoritor pe cerul senin. Posibil ca in depresiuni sa apara ceața și vantul sa prezinte unele intensificari. Soarele apune la ora 20:13. Temperaturile minime se vor situa intre 16 și 19 grade, iar cele maxime intre 27 și 32 de grade. Duminica, vremea va fi caniculara. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

