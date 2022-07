Studenții mai au la dispoziție doar cateva zile pentru a-și depune cererea prin care revendica un loc in taberele studențești gratuite. Cele mai multe sunt destinate celor cu rezultate bune la invațatura dar pot beneficia și cazurile sociale ori cei implicați in diferite acțiuni culturale, sportive sau care practica voluntariatul. Conform ordinului publicat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de șansa, studenții pot beneficia, in intervalul 9 august – 8 septembrie, de sesiuni de cate cinci nopți in tabere gratuite la munte, mare ori in Delta Dunarii. Amatorii ar trebui sa se grabeasca,…