Ultimele zile ale lunii iulie vor fi în Prahova cu adevărat de… Cuptor! N. D. Potrivit atenționarilor transmise de catre meteorologi, și in Prahova, ultimele zile ale lunii iulie vor fi pe masura denumirii populare atribuite lunii a șaptea a anului, adica de… Cuptor! Ieri, ANM a anunțat ca, incepand de astazi și pana pe 31 iulie a.c., va fi valabila atenționarea de Cod galben de caldura, disconfort termic ridicat și canicula. Mai exact, valul de caldura se va extinde și se va intensifica treptat, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 34 și 39 de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

