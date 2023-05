Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele zboruri ale aeronavelor MiG-21 LanceR vor avea loc luni, Ministerul Apararii organizand cu aceasta ocazie si o ceremonie de retragere. Aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Fortelor Aeriene Romane vor fi scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din 18 mai 2022,…

- Ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Romane vor avea loc luni, 15 mai, acestea urmand a fi scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Țarii.

- Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG 21 LanceR din dotarea Fortelor Aeriene Romane, acestea urmand a fi scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 083 din 18.05.2022, pentru aprobarea Memorandumului privind "Scoaterea din serviciu a aeronavelor…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat ca luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri ale aeronavelor MiG-21 LanceR, ocazie cu care se va desfasura si o ceremonie de retragere. „Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Fortelor Aeriene Romane, acestea…

- Costin Ștucan revine cu noua ediție marca GSP Live, astazi de la 21:15, inaintea partidei Romaniei cu Beralus, de pe Arena Naționala. Dupa victoria ștearsa cu Andorra, tricolorii vor disputa și prima partida pe teren propriu din campania de calificare pentru europeanul nemțesc, in compania Belarusului,…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție marca GSP Live, in aceasta seara, de la 21:15. Alberto Boțoghina și Adrian Iencsi vor prefața și analiza partida in cadrul GSP Live, emisiune ca va reveni la pauza și la finele infruntarii de pe Estadi Nacional. Tricolorii vor infrunta Andorra, in deplasare,…

- Compania aeriana Fly Lili (Romania) va opera zboruri charter in sezonul estival 2023, de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca, spre Antalya (Turcia) și Hurghada (Egipt), precizeaza sursa BoardingPass. Potrivit turoperatorului Coral Travel, charterele companiei aeriene Fly Lili din…

- Ministerul Apararii anunța ca sistemul de supraveghere aeriana al Forțelor Aeriene Romane a detectat marți, 14 februarie, in jurul orei 12.30, o ținta aeriana de dimensiuni mici, avand caracteristicile de evoluție asemanatoare unui balon meteorologic, care evolua la o altitudine de circa 11.000 de metri…