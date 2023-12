Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud iși face centrala fotovoltaica la Lechința, in cadrul unui parteneriat cu comuna Lechința. Investiția, care se ridica la aproape 28 de milioane de lei, va fi susținuta din fonduri europene. Consiliul Județean iși va produce energia electrica cu ajutorul unei centrale…

- Situatia alimentarii cu energie electrica judetului Constanta la data de 01.12.2023, ora 80:00 a fost facuta publica de catre Prefectura Constanta. Localitati nealimentate cu energie electrica partial ndash; 0Localitati nealimentate cu energie electrica total ndash; 0 2858 consumatori nealimentati deranjamente…

- Primarul orașului Nasaud, Dorin Vlașin, a anunțat ca a fost aprobat un proiect foarte important pentru orașul pe care il conduce – „Modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat public”. Valoarea acestuia este de aproximativ 600.000 euro, fiind obținuta prin Administrația Fondului…

- Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, sustine ca atat unitatile administrativ teritoriale, cat si alte unitati publice, vor beneficia de finantare pentru investitii de reducere a consumului anual de energie. Asta, in conditiile in care Administratia…

- Preturi subventionate la gaze naturale si la energie electrica, timp de inca un an si jumatate: Cat vor plati romanii Preturi subventionate la gaze naturale si la energie electrica, timp de inca un an si jumatate: Cat vor plati romanii Preturile la gazele naturale si energie electrica vor ramane plafonate…

- ”Daca Romania se poate mandri cu o crestere intr-un domeniu in ultimii 2 ani, cu siguranta ne putem referi la cresterea exponentiala a numarului de prosumatori persoane fizice majoritar, dar si persoane juridice. Doar in primele sase luni din anul 2023, numarul prosumatorilor a escaladat de la circa…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice s-a bucurat de un imens interes in randul populației, fondurile disponibile in toate zonele țarii fiind epuizate in doar cateva minute dupa ce era permisa inscrierea in aplicație. Cu toate acestea, cei care au reușit sa se inscrie in acest program se pare ca vor mai…