Romania va mai aștepta pana sa fie acceptata in spațiul Schengen. Premierul Nicolae Ciuca este foarte sceptic in aceasta privința. Acesta a transmis ca nu poate garanta ca țara noastra va intra in Schengen. Șeful Guvernului susține insa ca va face tot depinde de Guvern pentru ca Romania sa intre in spațiul Schengen, in anul […] The post Ultimele vești despre intrarea Romaniei in spațiul Schengen, nu tocmai bune. Ce s-a intamplat first appeared on Ziarul National .