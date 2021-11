Stiri pe aceeasi tema

- Grindeanu, la Timișoara, promite ca va supraveghea șantierele cu drone și va transmite live situația lucrarilor Sosit in weekent acasa, la familie, proaspat numitul ministru al transporturilor și vice prim ministru in noul guvern, Sorin Grindeanu, a organizat o conferința de presa la Palatul Administrativ…

- Una dintre primele masuri pe care ministrul propus la Transporturi le va lua dupa aprobarea bugetului pe anul 2022 va fi transparentizarea procesului de constructie a autostrazilor. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca intenționeaza sa arate romanilor, live, cu ajutorul…

- România va urma un planul investitional de circa 73 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe urmatorii 10 ani, a declarat Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), la audierile din comisiile de…

- Ministrul desemnat al Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca am putea avea maxim 32 de kilometri de autostrada dați in folosința la finalul acestui an. Totuși, Grindeanu se arata sceptic ca aceștia vor fi finalizați, pentru ca sunt probleme tehnice și exista intarzieri. ”Din informațiile…

- Protocolul privind colaborarea institutionala dintre Ministerul Transporturilor, Consiliul Judetean Ilfov si Primaria Municipiului Bucuresti in vederea realizarii si implementarii drumurilor radiale care ajuta la cresterea atractivitatii investitiei Autostrazii Bucurestiului – A0 a fost semnat vineri,…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a transmis, sambata, ca stadiul lucrarilor pe primul lot al Autostrazii Sibiu – Pitesti a ajuns la 55%, peste 500 de oameni si 300 de utilaje lucrand, in prezent, pe acest tronson de autostrada.

- ”O noua veste buna pentru autostrazile Moldovei: astazi au fost depuse 39 de oferte la licitatia pentru construirea celor 63 km din Autostrada A7 Ploiesti (Dumbrava)-Buzau. Mai exact sunt 13 oferte pentru Lotul I Dumbrava-Mizil, 12 pentru Lotul II Mizil-Spataru si 14 pentru Lotul III Spataru-Buzau.…

