Stiri pe aceeasi tema

- Companiile romanești apeleaza din ce in ce mai mult la schemele de ajutor de stat și din fonduri europene, implementate de Guvernul PSD. De la firmele din construcții, infrastructura sau transport de materiale, acestea au anunțat creșterea și diversificarea portofoliilor prin a deveni producatori de…

- Ieri, 13 iulie 2024, in jurul orei 00:00, un incident neplacut a avut loc la un festival de la malul marii.Unui tanar i s a facut rau, din cauza caldurii excesive. Evenimentul a atras imediat atentia echipelor de securitate si de prim ajutor prezente la eveniment.Echipajle medicale l au preluat rapid…

- Polițiștii fac percheziții miercuri in județele Timiș și Arad, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 1 milion de euro. Descinderi la firme care activeaza in exploatarea agregatelor minerale, fabricarea betoanelor, dar și in contabilitate. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu s-a angajat sa transforme investițiile intr-un motor esențial al dezvoltarii țarii. Datele Institutului Național de Statistica (INS) publicate miercuri, 12 iunie, reconfirma angajamentul asumat de președintele PSD, aratand un trend de creștere susținut in primul trimestru…

- Aurelio de Laurentiis (74 de ani), patronul celor de la Napoli, a discutat despre aspectul financiar al fotbalului italian, despre reducerea numarului de echipe din Serie A și despre eliminarea huliganilor de pe stadioane intr-o ședința cu Senatul, Federația Italiana de Fotbal, Serie A și Ministerul…

- "In doua saptamani ordonanta va fi finalizata, va fi pusa in dezbatere publica si ne dorim, asa cum ne-am dorit si la ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la celelalte 21 de produse alimentare de baza ca romanii cu venituri mici si medii sa aiba acces la alimente de baza de calitate, romanesti,…

- Investițiile productive din Romania au fost de aproape 27% din Produsul Intern Brut (PIB), o suma record direcționata de catre Guvernul condus de Marcel Ciolacu care plaseaza țara noastra pe locul doi la nivel european. Politicile PSD de incurajare a producției locale și a investițiilor record in infrastructura…

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei si presedintele PSD, a anuntat intr-o postare pe Facebook, astazi, dupa intalnirea cu antreprenorii din Iasi, ca "Autostrada Moldove este cea mai mare sansa pentru companiile din judetul Iasi la prosperitate economica".