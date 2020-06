Ultimele scenarii ale Covid-19: Virusul va dispărea într-un an Pentru ca se aseamana in proporție de 80% cu virusul SARS, Covid-19 ar putea disparea și el intr-un an de zile, susțin epidemiologii. Totodata, preconizatul val doi al noului coronavirus in Romania va fi, cel mai probabil, unul foarte slab, pe fondul imunizarii unei parți a populației. Covid-19 ar putea disparea intr-un an de zile, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

