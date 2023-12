Stiri pe aceeasi tema

- Nu intram inca in spațiul Schengen, asta știm deja. Europarlamentarul Rareș Bogdan are o explicație. Și ce explicație! „De data aceasta este doar o amanare strategica din partea noastra, deoarece, dupa cum știți, este vorba de un vot care se da pentru cele doua țari. Intregul demers a fost inceput la…

- Romania nu va intra in spațiul Schengen nici la finalul acestui an. Surse guvernamentale au declarat, marți, pentru Digi24, ca in Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) din 4-5 decembrie, pe a carui ordine de zi se afla aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen, nu va exista un vot pe aceasta…

- Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) a declarat luni ca sansele de a reusi anul acesta sa intram in Schengen sunt mai mici decat anul trecut, dar trebuie sa ne jucam cartea pana in ultimul moment si faptul ca subiectul e pe ordinea de zi a Consiliului JAI din decembrie ne ajuta, transmite News.ro.…

- Partidul socialiștilor europeni a aprobat, vineri, o rezoluție in care cer ca Romaniei și Bulgariei sa li se permita intrarea imediata in spațiul Schengen, „deoarece ambele țari indeplinesc toate criteriile”. Prim-ministrul Marcel Ciolacu, a spus ca „va face tot ce ii sta in putința” pentru a convinge…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, la Bruxelles, intrebat despre strategia Romaniei la Consiliul JAI pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen si despre opozitia continua a Austriei, ca este putin deprimant sa tot auzi de la Viena „ca si cum acolo o placa s-ar fi stricat putin, in…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat la Varna, in Bulgaria, ca toate procedurile pentru aderarea la spațiul Schengen ale Romaniei și Bulgariei au fost finalizate, iar acum urmeaza discuții la nivel european, inclusiv cu Austria și Olanda.”Eforturile din ultima perioada ale Bulgariei pentru a inchide…

- Președintele bulgar Rumen Radev a facut apel, de la New York, ca premierul Nikolai Denkov sa-și testeze puterile acolo unde el insuși nu a reușit - la porțile Vienei. Austria este ultima care refuza ferm sa ne dea cheia pentru spațiul Schengen, deși Olanda s-a inmuiat legat de candidaturile Bulgariei…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca a discutat cu președintele Iohannis legat de acțiunea impotriva Austriei la CJUE, in cazul in care Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen. Președintele Romaniei este comandantul suprem al armatei, este obligatoriu, indiferent daca ne iubim sau nu, sa avem…