- Anda Adam traiește emoții uriașe! Maine are loc nunta artistei, iar invitații au inceput deja sa ajunga in București. De cealalta parte, organizatorii fac ultimele pregatiri și se asigura co totul va decurge perfect. Invitații vor fi intampinați de un decor fabulos, iar Anda Adam va straluci in adevaratul…

- Anda Adam și Yosif Mohaci s-au casatorit civil in urma cu doi ani, iar peste cateva zile, cei doi vor face nunta, iar alaturi le vor fi 500 de persoane. Artista recunoaște ca nu are emoții, totul fiind organizat pana la cel mai mic detaliu.Anda are o echipa alaturi de ea, unde fiecare persoana știe…

- Anda Adam și Joseph, soțul ei, au fost nași de cununie la nunta unor prieteni. Evenimentul a avut loc chiar inainte cu o saptamana ca ei sa se cunune religios, pe 29 iunie, sambata urmatoare. Sambata, 22 iunie, Anda Adam și Joseph, care s-au casatorit civil in decembrie 2022, au fost nași de cununie…

- Anda Adam și Yosif Mohaci se pregatesc pentru nunta, insa au ramas fara nași pe ultima suta de metri. Cantareața a dezvaluit motivul pentru care au fost nevoiți sa aleaga alți nași inainte de marele eveniment.Anda Adam și Yosif Mohaci se pregatesc intens pentru marele lor eveniment, nunta, care va avea…

- Detalii exclusive despre nunta Andei Adam! Cate ținute va purta artista, cum arata acestea, dar și care sunt superstițiile de care artista ține cont. Ce nu va face cantareața la propria nunta, și cu ce se ferește de soț.

- Dupa ce a inchis clubul sau din Cluj-Napoca, artista Anda Adam și Yosif Mohaci iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu pe 29 iunie. Petrecerea nu va avea insa loc intr-un restaurant, așa cum se obișnuiește, ci intr-un club. Cei doi s-au casatorit civil in anul 2022.Suntem pregatiți sa facem o nunta…

- Un restaurant din Capitala a starnit controverse pe Facebook, dupa ce a atras atenția clienților care vin insoțiți de copii ca in timpul vizitei micuții sunt obligați „sa ramana tot timpul așezați” la masa.

- Zi speciala in familia Andei Adam! Cantareața implinește 44 de ani și este incojurata de o mulțime de prieteni și de cei mai importanți oameni din viața ei. A organizat o petrecere fabuloasa, cu aproape 80 de ani invitați, iar decorul este uimitor! Iata cu ce cadou a surprins-o soțul ei.