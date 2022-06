Stiri pe aceeasi tema

- La Palatul Buckingham au inceput repetitiile pentru Marea Parada de duminica, punctul culminant al lantului de festivitati prin care Regatul sarbatoreste jubileul de platina al Reginei Elisabeta a II-a.

- Portrete regale si tiare stralucitoare vor fi expuse la sediul Sotheby's din Londra in acest weekend ca parte din celebrarile care marcheaza Jubileul de Platina al Reginei Elisabeta a II-a, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tatal ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost internat la spital dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, informeaza DPA/PA Media. Thomas Markle, in varsta de 77 de ani, intentiona sa zboare in iunie in Marea Britanie cu prilejul Jubileului de Platina al reginei, cu speranta de a se intalni…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va pierde sezonul petrecerilor din gradina regala, in anul Jubileului de Platina, insa va fi reprezentata de alți membri ai familiei regale, a transmis Palatul Buckingham, potrivit The Guardian . Se pare ca motivul absenței monarhului in varsta de 96 de ani este…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii va fi onorata cu o papușa Barbie cu chipul ei, pentru a marca Jubileul de Platina din acest an, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Meghan Markle și Prințul Harry au facut o vizita neașteptata la casa Reginei Elisabeta. Se știe ca ce doi au renunțat la indatoririle lor de membri ai monarhiei regale in 2020, apoi s-au mutat in Statele Unite ale Americii, insa iata ca cei doi s-au intors in Marea Britanie ca sa o vada pe Regina […]…

- Printul William al Marii Britanii si sotia lui, Kate, au dansat si au preparat ciocolata alaturi de locuitorii unui sat din Belize, duminica, in cea de-a doua zi a turneului lor de o saptamana in Marea Caraibilor, al carui debut a fost marcat de o controversa si de un protest, informeaza Reuters. Vizita…