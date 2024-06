Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden se afla de mai multe zile la Camp David, impreuna cu consilierii sai, pentru a se pregati pentru dezbaterea cu rivalul sau Donald Trump, care evita pregatirea tradiționala și organizeaza in schimb discuții politice informale, scrie

- Regulile primei dezbateri televizate din campania electorala intre Joe Biden si Donald Trump din 27 iunie au fost facute publice sambata de CNN, care o si va organiza: o ora si jumatate de dezbatere fara pub...

- Donald Trump a declarat ca guvernul american ar trebui sa acorde "automat" dreptul la rezidenta permanenta strainilor cu diplome de studii superioare obtinute in SUA, intr-un moment in care imigratia se impune ca un subiect major al campaniei prezidentiale americane, informeaza AFP, conform Agerpres.…

- Presedintele Joe Biden l-a numit luni pe fostul presedinte Donald Trump un „infractor condamnat” care reprezinta o amenintare mai mare pentru Statele Unite daca va castiga un al doilea mandat, relateaza Reuters, informeaza News.ro.

- Presedintele Joe Biden a declarat joi, dupa ce Trump a fost gasit vinovat pentru toate cele 34 de capete de acuzare din procesul banilor tainuiti de la New York, ca singura modalitate de a-l tine departe de Biroul Oval pe rivalul sau republican este votul, relateaza CNN.

- Cu doar trei ani ramasi din al doilea si ultimul sau mandat si dupa ce si-a pierdut majoritatea parlamentara in 2022, Emmanuel Macron, in varsta de 46 de ani, vrea sa le arate criticilor sai ca isi pastreaza energia si gandirea proaspata care l-au propulsat la presedintie in 2017."Exista riscul ca Europa…

- Intrebat de jurnalistul Univision, principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, care crede ca este "principalul pericol pentru libertate si democratie" in Statele Unite, presedintele democrat a raspuns: "Donald Trump. Serios.", potrivit Agerpres.Presedintele, care se va confrunta cu predecesorul…

- ”America are cea mai buna economie din lume”, a spus Biden luni, la emisiunea ”TODAY” de la NBC, prezentand un argument care este esential pentru campania sa de realegere. Situatia economica a Americii in lume devine un subiect de discutii timpuriu in campania electorala, iar fostul presedinte Donald…