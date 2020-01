Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale va intra la votul deputaților în 28 ianuarie, a anunțat luni președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil în 17 decembrie pentru abrogarea pensiilor speciale. Singurii care…

- PSD va depune maine cererea pentru convocarea sesiunii extraordinare in cadrul careia ar urma sa se voteze eliminarea pensiilor speciale, au relatat surse parlamentare. Surse parlamentare au indicat ca social-democrații au strans semnaturile necesare pentru convocarea sesiunii. Președintele Camerei…

- Presedintele USR, Dan Barna, solicita dezbaterea in cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului a proiectului Uniunii privind eliminarea pensiilor speciale. "Avem promisiunea deocamdata de astazi ca vor convoca sesiune extraordinara si vor pune subiectul pensiilor speciale ca subiect…

- Comitetul Executiv National al PSD a aprobat, marti, propunerea presedintelui interimar, Marcel Ciolacu, de a fi convocata o sesiune parlamentara extraordinara, cel mai probabil in ultima saptamana a lunii ianuarie, in care sa se discute eliminarea pensiilor speciale, potrivit unor surse social-democrate.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv (CEx) al partidului, ca a decis impreuna cu liderii de grup ai PSD convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului in care sa fie adoptata legea privind eliminarea pensiilor speciale.

- Parlamentarii USR au anuntat care sunt proiectele pe care le vor depune si sustine in 2020. Primul pe lista lor este revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Motivatia: Romania are nevoie de primari legitimi, votati de cat mai multi oameni, care sa reprezinte cu adevarat interesele comunitatilor…

- Guvernul condus de catre Ludovic Orban a asigurat ca, in timpul mandatului sau, vor fi eliminate toate pensiile speciale, cu excepția celor stabilite de Legea 223/2015 privind pensiile militare.Intrebata daca se pot elimina pensiile speciale, cu excepția celor militare, Curtea Constituționala a raspuns…

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale cu exceptia celor ale militarilor si politistilor, aflata pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de miercuri a fost amanata pe fondul nemultumirilor exorimate de magistrati si al protestelor grefierilor.