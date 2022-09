Stiri pe aceeasi tema

- Naționalele de fotbal ale Finlandei și Romaniei au terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputata la Helsinki, contand pentru Liga Națiunilor, Grupa B. Au marcat: Pukki (min. 11), respectiv Tanase (min. 52). In urma acestei remize, Romania este ca și retrogradata in Grupa C a competiției. Pentru…

- Comedianul Ionuț Rusu a intrat in pielea jucatorului și antrenorului maghiar Emeric Jenei. Scena s-a transformat total și rasetele au acaparat intregul platou! Ce a urmat pe scena iUmor, in ediția speciala de iRoast, inaintea meciului Finlanda - Romania, in UEFA Nations League.

- Echipa nationala a Romaniei se afla fata in fata cu ultimele ei meciuri din aceasta editie a Nations League, iar calculele de dinainte sunt extrem de multe. Vineri, de la ora 21.45, Romania se va duela cu Finlanda, la Helsinki, iar luni, de la aceeasi ora, la Bucuresti va poposi Bosnia. Cert este ca,…

- Inclus in premiera in lotul largit din iunie, Daniel Boloca, mijlocașul lui Frosinone, a fost urmarit in continuare de Edi Iordanescu, care este decis sa aduca jucatori noi in schimbul celor care au dezamagit in primele partide din Liga Națiunilor. Romania infrunta Finlanda, la Helsinki, pe 23 septembrie,…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Israelului cu scorul de 3-0 (25-16, 25-13, 25-10), sambata, la Piatra Neamt, la debutul sau in Grupa A a preliminariilor Campionatului European din 2023. Tricolorele au castigat fara probleme, intr-o ora si 12 minute. Adelina Budai-Ungureanu a fost…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Israelului cu scorul de 3-0 (25-16, 25-13, 25-10), sambata, la Piatra Neamt, la debutul sau in Grupa A a preliminariilor Campionatului European din 2023. Tricolorele au castigat fara probleme, intr-o ora si 12 minute. Adelina Budai-Ungureanu a fost…

- Naționala masculina de volei a Romaniei a caștigat grupa G de calificare la Campionatul European din 2023. Romania (cu 15 puncte) este urmata in clasament de Elveția (12 puncte), Bosnia-Herțegovina (cu 4 puncte) și Albania (cu 2 puncte). Ultimele patru meciuri din amintita grupa au fost programate astfel:…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a invins, cu scorul de 3-0 (25-20, 25-17, 25-20), reprezentativa Bosniei-Hertegovina, intr-o partida considerata in, dar disputata la Galati, contand pentru Grupa G a preliminariilor Campionatului European din 2023. Tricolorii s-au impus dupa o ora si 14 minute…