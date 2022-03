"De aseara suntem in teren, verificam statiile, vom verifica modalitatea in care a fost vandut acest combustibil", ameninta autoritatile. Linistea s-a reinstalat in benzinariile din Iasi, dupa ce autoritatile au transmis mesaje clare ca nu sunt motive de ingrijorare. Benzinarii din intreaga tara au fost asaltate miercuri de soferi, speriati ca pretul carburantilor va depasi 10 lei pe litru, asa cum s-a vehiculat in spatiul public. Ieri, la Iasi, pretul benzinei standard s-a situat intre 7.93 – 8.01 lei, cea mai ieftina fiind la Lukoil si cea mai scumpa alimentare la OMV. Petrom a vandut litrul…