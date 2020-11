Stiri pe aceeasi tema

- Draga Olteanu Matei a ajuns in urma cu o zi in stare grava la Spitalul de Urgența ”Sfantul Spiridon” din Iași, iar vedeta a intrat in coma! Dupa doua ore și-a revenit, insa acum cum se cere in prezent, vedeta a fost testata pentru coronavirus! Care e rezultatul!

- Starea de sanatate a actriței Draga Olteanu Matei s-a stabilizat, dar medicii de la Spitalul de Urgențe din Iași spun ca urmatoarele ore și zile sunt critice. Pacientei i s-a facut și testul COVID, rezultatele fiind așteptate in ziua de astazi. In prezent, actrița in varsta de 87 de ani se afla internata…

- Actrita Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani, a ajuns, vineri seara, in stare grava, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iasi, fiind transferata de la Piatra Neamt.

- Actrita Draga Olteanu Matei a ajuns vineri seara, in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului ‘Sf. Spiridon’ din municipiul Iasi. Potrivit medicului sef al UPU SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, pacienta se afla in stare critica, cadrele medicale de la spitalul iesean acordandu-i ingrjiri de…

- Actrița Draga Olteanu Matei a ajuns, vineri seara, in stare grava, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iași. Actrița Draga Olteanu Matei este in stare grava, la Unitatea...

- Actrița Draga Olteanu Matei a fost adusa la spital, in Iasi. Indragita artista se afla in stare deosebit de grava, iar medicii au demarat toate procedurile. Draga Olteanu Matei, in stare critica la spital Potrivit observatornews, actrița ar fi in coma in aceste momente. Indragita actrita Draga Olteanu…

- Actrița Draga Olteanu Matei a ajuns, vineri seara, în stare grava, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon”, din Iași, potrivit Mediafax.Actrița Draga Olteanu Matei este în stare grava, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul…

- Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iași a primit primele teste antigen care ofera rezultatele in maximum 15 minute pacienților suspecți a fi infectați cu noul coronavirus. Purtatorul de cuvant de la SMURD Iași, Diana Cimpoeșu a precizat ca și Spitalul de Copii ”Sf. Maria”…