Trupele ucrainene au ucis zece instructori iranieni in teritoriile ocupate de Rusia, a transmis KAN, un post de radio israelian, citand o sursa ucraineana. Cetateni iranieni care au instruit trupele rusesti pentru a folosi drone de lupta de fabricatie iraniana au fost ucisi in ultima saptamana in parti ale regiunii Herson ocupate de Rusia si in Crimeea ocupata de Rusia, a relatat KAN, potrivit Kyiv Independent. Scurta recapitulare a evenimentelor recente: Rusia a acuzat Ucraina ca a atacat cu rachete barajul Nova Kakhovka si ca planuieste sa il distruga, in ceea ce oficialii ucraineni au numit…