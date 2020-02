Stiri pe aceeasi tema

- "99% nu voi candida. Nu mai e 100%. Gabriela Firea are consolidat 25%, care nu poate fi zdruncinat. Pe langa asta, mai exista un public, 8-10%, care o duce la 35%. Primarul in functie nu are cum sa creasca in campanie. Poate doar sa cada cu 2, 3, 4 procent. PNL e consilidat pe 32% in Capitala, dar…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, anunta ca este dispus sa candideze la Primaria Capitalei, insa prima varianta este cea a unei fuziuni cu partidul lui Nicusor Dan, care sa duca la o candidatura a fostului USR-ist din partea PNL. Rares Bogdan a mai dezvaluit vineri seara la Antena 3 ca PNL negociaza…

- PNL ar putea propulsa tandemul Ludovic Orban – premier, Rares Bogdan – primar general. PNL este cotat cu 32% intentie de vot pentru Primaria Capitalei, in timp ce Alianta USR-PLUS inregistreaza 29%. PSD nu trece de 15%, spre deosebire de Gabriela Firea, care atinge 30%. Datele apar intr-un sondaj comandat…

- Liberalii au comandat un sondaj de opinie in care-i vor masura pentru Primaria Capitalei pe Rares Bogdan (europarlamentar), Violeta Alexandru (liderul PNL Bucuresti), Ciprian Ciucu (liderul PNL Sector 6) si Ionel Danca (seful cancelariei premierului). Din afara partidului, liberalii ii vor testa pe…

- Dragoș Patraru e de parere ca Nicușor Dan, cel care vrea sa candideze din partea dreptei la Primaria Capitalei, nu este un politician abil.“Sa incep așa: Nu cred ca Nicușor Dan e un politician abil. Mi-e greu sa cred ca un politician cat de cat abil, mediocu abil, ca sa zic așa, ar fi pierdut șefia…

- Nicușor Dan a prezentat, duminica, un sondaj telefonic pe care l-a comandat și platit el, care indica faptul ca in opțiunea alegatorilor este mai sus ca procente, in postura de candidat independent susținut de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu, propus de PLUS. Datele sunt radical diferite…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj de opinie comandat de partid in care ar fi votat de cei mai multi bucuresteni, la alegerile locale, cu 35%, la diferenta de 7 procente fata de candidatul PSD. Actualul primar General al Capitalei,…