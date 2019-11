Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii sunt în discutii individuale cu 25 de parlamentari independenti si de la PSD, iar pentru ca Victor Ponta a anuntat ca nu sprijina învestirea noului Cabinet, vor fi demarate discutii individuale

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii sunt in discutii individuale cu 25 de parlamentari independenti si de la PSD, iar pentru ca Victor Ponta a anuntat ca nu sprijina investirea...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a transmis joi presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului o scrisoare in care propune un calendar pentru investirea noului guvern. Orban vrea ca sedinta plenului...

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, marți, ca este increzator ca șansele investirii noului guvern sunt foarte mari. La finalul unei noi runde de negocieri cu ALDE, PMP, UDMR și USR, Orban a spus ca liberalii sunt pe un drum bun și ca acordurile de colaborare urmeaza sa fie validate de conducerile…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, a anuntat ca vineri va avea discutii cu reprezentantii USR pentru investirea guvernului. "Mai avem discutiile cu reprezentantii USR maine, vineri, la ora 13,00", a precizat, joi, Orban, la Parlament. El a adaugat ca se asteapta din partea USR sa continue…

- 'Daca pe chestiuni ce tin de prioritatile PMP am gasit aceasta deschidere, votul il vom stabili in grupul parlamentar al PMP. Un partid este reprezentat de liderii sai, dar votul il dau structurile politice ale partidului', a precizat Tomac. Intrebat daca in cadrul discutiilor a fost abordata si…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri, dupa intalnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca decizia privind votul de sustinere la investirea noului guvern va fi luata in cadrul structurilor...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are la dispozitie, conform Constitutiei, 10 zile pentru a cere votul de incredere in Parlament asupra programului si a componentei noului Guvern minoritar. Pentru a trece de Parlament, noul Guvern PNL, minoritar, are nevoie de cel putin 233 de voturi si este la mana…