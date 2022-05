ULTIMELE MOMENTE din viața mamei sinucigașe de la Timișoara: ce s-a AFLAT. Descoperire ȘOCANTĂ făcută de medici Iuliana a mers la Clinica de Psihiatrie din Timisoara, pe data de 26 aprilie, unde a stat internata doua zile. Potrivit medicilor, tanara s-a prezentat pentru prima data la internare in acea clinica.Ea a plecat de acolo chiar in ziua in care trebuia sa se recasatoreasca cu fostul sot, pe 28 aprilie. Niciunul nu a ajuns insa la starea civila.Anchetatorii incearca sa afle ce s-a intamplat atunci intre cei doi, dar și sa deblocheze mobilul Iulianei. Oamenii legii trebuie sa descopere cu cine a vorbit femeia ultima data si daca acel apel a stat la baza gestului terifiant.Intre timp, au aparut imagini… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

