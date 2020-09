Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu, și președintele Asociației Medicilor de Familie Cluj, Emiliana Costiug, considera ca ar trebui sa se renunțe la diversele adeverințe medicale cerute de școli și gradinițe, deoarece prin vizitele inutile ale parintilor si…

- Parintele va putea opta pentru continuarea cursurilor in sistem online doar daca elevul are vreo boala ce s-ar putea agrava in caz de infecție cu coronavirus The post Elevul poate continua cursurile exclusiv in sistem online in doua situații. Explicațiile ministrului Educației – Monica Anisie appeared…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca unii elevi pot invața exclusiv online daca vor prezenta o adeverința medicala care sa demonstreze ca exista motive medicale care ii impiedica sa participe la școala in clasa, fie ca este vorba despre o problema de sanatate a copilului, fie ca e vorba de…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca unii elevi pot invața exclusiv online daca vor prezenta o adeverința medicala care sa demonstreze ca exista motive medicale care ii impiedica sa participe la școala in clasa, fie ca este vorba despre o problema de sanatate a copilului, fie ca e vorba de…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, marți seara, ca parinții care nu vor sa iși trimita copiii la școala și cer ca aceștia sa invețe doar online vor fi nevoiți sa prezinte unitații de...

- Ministrul Educației a declarat la Jurnalul de Seara de la Digi24 ca unii elevi pot invața in sistem exclusiv online daca pot face dovada, printr-o adeverința medicala, ca exista motive medicale care ii impiedica sa participe la școala in clasa, fie ca este vorba de o boala a copilului sau de o persoana…

- Un proiect de ordin comun al miniștrilor Sanatații și Educației, pus in dezbatere publica, prevede modificari cu privire la avizul epidemiologic pentru intrarea copiilor in colectivitate. Potrivit proiectului, care urmarește asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și studenților pentru…

- Copiii care sufera de boli cronice sau au in familie persoane din categorii de risc pot face școala doar online, pentru a evita riscul infectarii cu COVID-19, conform declarațiilor ministrului Educației, Monica Anisie, scrie Edupedu.roDar chiar și in aceasta situație, parinții trebuie sa aduca la școala…