Ultimele mesaje ale gravidei care a murit în maternitate: „Nu am aer!” - Strigătele de ajutor Durerile au inceput in seara zilei de joi, 17 august. Tanara, insarcinata in 13 saptamani, a chemat o ambulanța care a transportat-o la spital. Potrivit mesajelor, medicii au lasat-o singura pe un pat de spital, ore intregi. In acest timp, a vorbit cu soțul ei.Alexandra: Imi este foarte rau. Vine dimineața doctorul meu sa ma chiureteze.Sotul: Of, Doamne!Alexandra: Dar am niște dureri de burta de mor...Sotul: Dar le-ai zis ca ți-e rau?Alexandra: Da, mi-au pus niște calmante, dar degeaba.Soțul: Și nu este alt medic care sa faca ceva sa nu mai aștepți doctorul tau?Alexandra: Doamne, tot ce imi doresc… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Durerile au inceput in seara zilei de joi, 17 august. Tanara, insarcinata in 13 saptamani, a chemat o ambulanța care a transportat-o la spital. Potrivit mesajelor, medicii au lasat-o singura pe un pat de spital, ore intregi. In acest timp, a vorbit cu soțul ei.Alexandra: Imi este foarte rau. Vine dimineața…

- Este inadmisibila atitudinea cadrelor medicale care s-au ocupat de Alexandra, spun reprezentanții Consiliului Județean Botoșani, in urma scandalului izbucnit dupa moartea unei tinere de 26 de ani, insarcinata, in cazul careia medicii nu au acționat, deși femeia i-a implorat pana in ultima clipa.Sistemul…

- In noaptea tragediei, tanara le-a trimis mesaje, atat medicului de garda, cat și medicului sau care a monitorizat-o pe parcursul sarcinii. Femeia ii implora sa o opereze deoarece nu mai facea fața durerilor. „Credeți ca imi puteți face chiuretajul noaptea asta? Nu mai rezist. Va rog din suflet, simt…

- Tanara din Botoșani insarcinata in 14 saptamani ajunsese cu o seara inainte la unitatea medicala. Familia ii acuza pe medici ca ar fi lasat-o, peste noapte, fara ingrijirea de specialitate necesara.

- Femeia s-a prezentat la spital cu dureri puternice de stomac și a fost bagata de urgența in sala de operație. Imediat dupa administrarea anestezicului, aceasta a intrat in stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare efectuate de medici au fost in zadar. Soțul pacientei spune ca femeia a venit…

- Situatia COVID-19 pe judetul Iasi atinge cifre record, dar negativ de aceasta data. Constant, Directia de Sanatate Publica Iasi anunta ca sunt circa 10 persoane infectate pe zi, din peste 200 de teste efectuate. Aceleasi niveluri se inregistreaza in momentul de fata si in cazul gripelor si al virozelor…

- Vești șocante venite din Italia. S-a anunțat moartea fostului premier italian, Silvio Berlusconi. Medicii spitalulului San Raffaele din Milano au facut anunțul.In luna aprilie a acestui an, Silvio Berlusconi ajungea sa fie internat la Terapie Intensiva, la Spitalul San Raffaele din Milano, deoarece…