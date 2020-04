Federatia Romana de Fotbal, prin secretarul general-adjunct Gabriel Bodescu, a propus, in cadrul unei videoconferinte organizate de Liga Profesionista de Fotbal, ca partidele ramase de disputat din editia 2019-2020 a Ligii I, intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus, sa se dispute in Antalya (Turcia), informeaza site-ul oficial al LPF. Conducerea ligii sustine insa ca varianta incheierii Ligii I in Turcia reprezinta doar „un plan de avarie”. La randul sau, Justin ...