- CHIȘINAU, 29 iun – Sputnik. Un dig de protecție cu lungimea de peste 50 de metri este fortificat astazi de salvatori in localitatea Rascaieți, din raionul Ștefan Voda. In cazul revarsarii raului Nistru, scopul digului va fi sa protejeze de ape culturile agricole. In ultimele cateva zile, salvatorii,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența continua sa monitorizeze situația din mai multe regiuni ale țarii dupa ce nivelul apei pe raurile Prut și Nistru au crescut. In acest sens au venit cu informații actualizate din teren.

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat monitorizeaza continuu situația privind nivelul apei din raurile Nistru și Prut. Specialiștii colecteaza date de la posturile din rețeaua de observații hidrologice. In cadrul serviciului a fost instituita unitatea de criza, dar și un…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența continua sa monitorizeze situația privind creșterea nivelul apei in raurile Prut și Nistru, dar și a riscului de inundații in localitațile amplasate in preajma acestora.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI monitorizeaza situația privind nivelul apei in riul Prut și fluviul Nistru și acțiunile care se intreprind pentru prevenirea inundațiilor, dar și intervenția in teren. Potrivit IGSU pe parcursul ultimelor 24 de ore, salvatorii au intreprins un…

- Ploile torentiale din ultimele zile au deteriorat mai multe portiuni de drum local din satul Costesti si Horesti din raionul Ialoveni. De asemenea, in urma precipitatiilor puternice, digul bazinului acvatic din localitatea Branzeni si Badragii Vechi a fost deteriorat. Informatiile au fost prezentate…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Șapte medici și doi paramedici SMURD de la Bihor și Tirgu Mureș, care au ajuns ieri in Republica Moldova, și-au inceput activitatea in spitalul raional Cahul. © Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI9 medici SMURD din Romania vor lucra la Cahul…

- Un incendiu cu mari degajari de fum se manifesta, joi, la un depozit de vopseluri si materiale de contructii din judetul Maramures. A fost transmis mesaj RO-ALERT pentru populatie, potrivit news.ro.”Baia Mare - incendiu magazin/depozit de vopseluri si materiale de constructii cu degajari mari…